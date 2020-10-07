Пожар на складе боеприпасов в России. Госпитализированы пять человек

Одна женщина из пяти госпитализированных в результате пожара и взрывов на территории бывшей воинской части в Рязанской области находится в тяжелом состоянии.

Из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 2,3 тыс. человек Фото: 62.mchs.gov.ru

В результате пожара и взрывов на территории бывшей воинской части в Рязанской области госпитализировали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

"Два человека находятся в Скопинской больнице, в том числе женщина в тяжелом состоянии, и трое находятся в Ряжском районе", – отметили в пресс-службе.

По данным Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций области, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 2,3 тыс. человек. Их разместили на базе учебных заведений и больниц.

На месте происшествия работают более 430 человек личного состава, 57 единиц техники и пожарный поезд.

Сегодня в Рязанской области России на территории бывшей воинской части произошел пожар, начали взрываться старые боеприпасы. По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание сухой травы неподалеку.