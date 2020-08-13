В украинское посольство после взрывов в Бейруте за помощью обратилось 56 граждан Украины

Посольство Украины в Ливане уже выплатило одноразовую материальную помощь 16 украинцам, пострадавшим во время взрывов в Бейруте, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В посольство Украины в Ливане после взрывов в порту Бейрута за помощью обратилось 56 украинцев. Об этом на брифинге 13 августа в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кулеба напомнил, что во время взрывов погиб гражданин Украины.

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины о получении материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительными телесными повреждениями. Посольство уже выплатило одноразовую помощь 16 гражданам Украины. Мы никого не оставим в беде, будем всем помогать по мере наших возможностей. Каждый украинец за границей должен знать, что может рассчитывать на МИД", – заявил глава МИД.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.