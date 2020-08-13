ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В украинское посольство после взрывов в Бейруте за помощью обратилось 56 граждан Украины

Посольство Украины в Ливане уже выплатило одноразовую материальную помощь 16 украинцам, пострадавшим во время взрывов в Бейруте, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Взрывы в Бейруте произошли 4 августа
Взрывы в Бейруте произошли 4 августа
Фото: EPA

В посольство Украины в Ливане после взрывов в порту Бейрута за помощью обратилось 56 украинцев. Об этом на брифинге 13 августа в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кулеба напомнил, что во время взрывов погиб гражданин Украины.

"По состоянию на вчерашний вечер в посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины о получении материальной помощи в связи с разрушением их жилья и незначительными телесными повреждениями. Посольство уже выплатило одноразовую помощь 16 гражданам Украины. Мы никого не оставим в беде, будем всем помогать по мере наших возможностей. Каждый украинец за границей должен знать, что может рассчитывать на МИД", – заявил глава МИД.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Ущерб от взрыва может достигать $15 млрд, заявил он.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа в отставку ушло правительство Ливана.

Теги: Украина, Ливан, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, украинцы, взрыв в порту Бейрута
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры G
Виктория ВОРОНИНА
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I had a hammer
"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак
"На дедушку", "На папу", "На маму". В Instagram спорят, на кого похож сын Собчак
"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси
"Мы с вами, Беларусь". Джаред Лето разместил в микроблоге фотохронику событий в Беларуси
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова
  "Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
  "Не беременна". Вышел трейлер фильма от от авторов "Ривердейла" и "Ты". Видео
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
  Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
  Снято в Дубае. Кazka презентовала черно-белый клип на трек "Пісня сміливих дівчат". Видео
"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке
"На одной волне". Мирзоян "покатал" Тоню Матвиенко на строительной тачке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
Хью Грант выразил восхищение белорусам, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусам, которые вышли на акции протеста
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS