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Папа Франциск направил €250 тыс. помощи жертвам взрывов в Ливане и призвал международное сообщество к помощи стране

В Ливане пересекаются различные культуры и их сосуществование теперь стало хрупким, отметил папа римский Франциск.

Франциск: Возобновляю призыв к великодушной помощи со стороны международного сообщества
Франциск: Возобновляю призыв к великодушной помощи со стороны международного сообщества
Фото: EPA

Папа римский Франциск во время проповеди в воскресенье, 9 августа, призвал народ Ливана объединяться и сотрудничать ради общего блага после катастрофы со взрывами в порту Бейрута. Об этом сообщает Vatican News.

По словам папы, в Ливане пересекаются различные культуры.

"Очевидно, это сосуществование теперь стало очень хрупким, мы знаем об этом, но я молюсь за то, чтобы с Божьей помощью и честным участием всех оно могло возродиться свободным и сильным... Возобновляю также призыв к великодушной помощи со стороны международного сообщества", – сказал понтифик.

Папа направил пожертвование в размере €250 тыс. церкви в Ливане, чтобы помочь жертвам взрыва, пишет Reuters.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что, если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 9 августа в отставку подали министр окружающей среды Дамианос Каттар и министр информации Ливана Манал Абдель Самад. Свой пост решила покинуть 10 августа и министр юстиции Мари Клод Наджм.

10 августа в отставку ушло все правительство Ливана.

Теги: Ливан, папа римский, Франциск, Бейрут, взрывы, взрыв в порту Бейрута
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