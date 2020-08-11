В Ливане создали фонд помощи пострадавшим от взрыва украинцам

Для украинцев, пострадавших от мощного взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута, соотечественники в Ливане создали специальный фонд помощи.

Украинцы, проживающие в Бейруте и пострадавшие от взрыва аммиачной селитры в местном порту, могут обратиться в созданный украинской общиной Ливана фонд помощи. Об этом члены громады сообщили 9 августа на своей странице в Facebook.

По их информации, за помощью уже обратилось более десятка украинских семей, пострадавших во время взрыва. Люди нуждаются в личных вещах, средствах гигиены, строительных материалах, мебели, бытовой технике.

Правление общины заявило о создании специального комитета, который будет координировать распределение поступлений, принимать новые обращения, освещать деятельность фонда и предоставлять всю отчетность.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 9 августа в отставку подали министр окружающей среды Дамианос Каттар и министр информации Ливана Манал Абдель Самад. Свой пост решила покинуть 10 августа и министр юстиции Мари Клод Наджм.