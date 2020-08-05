Взрыв в Бейруте. Количество погибших превысило 100 человек, более 4 тыс. ранены

По информации ливанского Красного Креста, некоторые пострадавшие в результате взрыва получили серьезные травмы.

В ливанском Красном Кресте полагают, что многие погибшие все еще находятся под завалами Фото: EPA

Количество погибших в результате вчерашнего взрыва в порту Бейрута превысило 100 человек, более 4 тыс. получили ранения. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI в Twitter, ссылаясь на данные генсека ливанского Красного Креста Джорджа Кеттани.

Он заявил, что некоторые пострадавшие получили тяжелые травмы, но не уточнил их количество.

Кеттани также добавил, что, вероятно, многие жертвы взрыва все еще находятся под завалами.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.