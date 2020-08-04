Посольство Украины в Ливане не знает, пострадали ли украинцы в Бейруте

Посольство Украины в Ливане призвало сообщить, если кому-либо известно об украинцах, пострадавших в результате взрыва в порту Бейрута.

Ливанские СМИ писали о сотнях пострадавших. Официально количество раненых и погибших еще не называлось Фото: EPA

Посольство Украины в Ливане не располагает сведениями о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцах. Это следует из сообщения на странице диппредставительства в Facebook.

"Срочное объявление. В связи со взрывами в порту Бейрута 4 августа просьба ко всем, кто имеет любую информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства по номеру 0961 592 16 68", – сказано в заявлении.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Ливанские СМИ сообщали о сотнях раненых. Известно как минимум о 10 погибших. Официально число жертв и пострадавших пока не называлось.

По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.