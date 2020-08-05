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Взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ – СМИ

По данным телеканала LBCI, сотрудники порта решили заделать небольшое отверстие, через которое злоумышленники могли проникнуть на склад с селитрой.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Фото: EPA

Взрыв в порту Бейрута, по предварительной информации, произошел во время сварочных работ. Об этом сообщил телеканал LBC International на своей странице в Twitter.

По предварительной информации, на одном из складов порта находилось 2700 тонн конфискованной селитры. 

"Чтобы избежать кражи вещества, сотрудники порта решили заделать небольшое отверстие, через которое злоумышленники могли проникнуть на склад. При проведении сварочных работ произошла детонация", – говорится в сообщении.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По данным ливанских спецслужб, он случился на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества. 

По последним данным, в результате взрыва погибли минимум 73 человека, более 3 тыс. получили ранения.

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

Теги: Ливан, землетрясение, взрыв, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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