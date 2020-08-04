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"Это национальная катастрофа". Последствия мощного взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж

Сегодня 23.34
Вечером 4 августа на складе конфискованных взрывчатых веществ в бейрутском порту произошел мощный взрыв, вызвавший масштабные разрушения по всему городу, в особенности в прилегающих к порту районах. Жертвами взрыва стали более 50 человек, почти 3 тысячи получили ранения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд назвал произошедшее национальной катастрофой для Ливана. Фотоагентство EPA опубликовало фотографии с места происшествия.
Теги: Ливан, взрыв, Бейрут, взрывы, взрыв в порту Бейрута
 

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