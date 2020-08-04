"Это национальная катастрофа". Последствия мощного взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вечером 4 августа на складе конфискованных взрывчатых веществ в бейрутском порту произошел мощный взрыв, вызвавший масштабные разрушения по всему городу, в особенности в прилегающих к порту районах.
Жертвами взрыва стали более 50 человек, почти 3 тысячи получили ранения. Губернатор Бейрута Марван Аббуд назвал произошедшее национальной катастрофой для Ливана
. Фотоагентство EPA
опубликовало фотографии с места происшествия.