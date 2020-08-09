В Бейруте во время столкновений с полицией пострадало более 700 человек

В Бейруте во время массовых митингов из-за взрыва в порту произошли столкновения протестующих с полицией.

По меньшей мере 728 человек были ранены в столкновениях с властями в Бейруте 8 августа. О этом сообщает Al Jazeera.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы в центре Бейрута, требуя наказать виновных во взрыве в порту горда. Они попытались прорваться через барьер к зданию парламента, и полицейские применили слезоточивый газ против митингующих.

Ранее сообщалось, что во время демонстрации погиб один полицейский – он разбился, упав в шахту лифта, убегая от преследовавших его протестующих.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".