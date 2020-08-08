В Бейруте в связи со взрывом в порту прошли акции протеста, есть пострадавшие. Фоторепортаж

6 августа, 2020 17.47

Борис Прокошев, экс-капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут доставили впоследствии взорвавшуюся селитру, считает, что властям Ливана следовало не арестовывать судно за долги, а поскорее от него избавиться.