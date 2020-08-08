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В Бейруте в связи со взрывом в порту прошли акции протеста, есть пострадавшие. Фоторепортаж

Сегодня 19.59
8 августа в столице Ливана Бейруте прошли массовые акции протеста с призывом привлечь к ответственности виновных во взрыве в порту, который унес жизни более 100 человек. Агентство ЕРА отмечает, что сегодняшнее мероприятие называлось "Суббота подвешивания веревок". Протестующие символически "повесили" представителей властей. В ходе акции произошли столкновения с правоохранителями. Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило в Twitter о 110 пострадавших и 32 госпитализированных. В результате взрыва, который произошел вечером 4 августа, погибло более 150 человек, еще около 5 тыс. получили ранения. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что без крова осталось до 300 тыс. человек.
Теги: Ливан, взрыв, протесты, столкновения, правоохранители, пострадавшие, Бейрут, акции протеста, взрыв в порту Бейрута
 

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