В Бейруте в связи со взрывом в порту прошли акции протеста, есть пострадавшие. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
8 августа в столице Ливана Бейруте прошли массовые акции протеста с призывом привлечь к ответственности виновных во взрыве в порту, который унес жизни более 100 человек.
Агентство ЕРА отмечает
, что сегодняшнее мероприятие называлось "Суббота подвешивания веревок". Протестующие символически "повесили" представителей властей. В ходе акции произошли столкновения с правоохранителями. Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщило
в Twitter о 110 пострадавших и 32 госпитализированных. В результате взрыва, который произошел вечером 4 августа
, погибло более 150 человек, еще около 5 тыс. получили ранения. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что без крова осталось до 300 тыс. человек
.