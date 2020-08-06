"Они сами виноваты". Взрыв в Бейруте прокомментировал экс-капитан судна, на котором селитра попала в Ливан

Борис Прокошев, экс-капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут доставили впоследствии взорвавшуюся селитру, считает, что властям Ливана следовало не арестовывать судно за долги, а поскорее от него избавиться.

Власти Ливана могли не допустить взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута. Об этом изданию "Сибирь.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 5 августа, заявил Борис Прокошев, бывший капитан судна Rhosus, на котором удобрение доставили в Бейрут в 2014 году.

"Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: "Идите уже, ничего с вас не надо!" А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор, – и вот что получилось", – сказал он.

Моряк рассказал, что на Rhosus попал в Турции, когда его владельцем стал российский бизнесмен Игорь Гречушкин. Селитру загружали в Батуми, отметил Прокошев. Везти ее нужно было в Мозамбик.

В Бейруте, по его словам, судно арестовали за неуплату портового сбора, о какой сумме идет речь – не знает.

Прокошев рассказал, что в месте с другими членами экипажа не мог покинуть Бейрут в течение 11 месяцев, при этом денег им не платили, а кормил их порт.

"Я писал каждый месяц [президенту РФ Владимиру] Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: "Ваше обращение отправлено в МИД". Консульство мне сказало: "Что ты хочешь? Чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут с боем освобождали?" Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать", – объяснил экс-капитан.

Он считает, что власти Бейрута селитру с Rhosus "могли бы вывезти на поля и запахать".

"Если груз никто не спрашивает, значит, он ничейный", – отметил Прокошев.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В Кабинете министров Ливана говорили, что сотрудников администрации порта в Бейруте, которые отвечали за охрану судов и грузов, отправят под домашний арест.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".