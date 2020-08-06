Еврокомиссия окажет Ливану помощь на €33 млн для восстановления разрушенной взрывом столицы

Ливан получит помощь на сумму €33 млн от Еврокомиссии на преодоление последствий взрыва в порту Бейрута. Деньги пойдут на неотложные нужды пострадавших, медицинскую поддержку, оборудование и защиту критически важной инфраструктуры города.

Еврокомиссия мобилизует более €33 млн для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении по итогам телефонного разговора главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом.

Средства пойдут на медицинскую поддержку и оборудование, неотложную помощь пострадавшим и на защиту критически важной инфраструктуры Бейрута.

Фон дер Ляйен отметила, что помощь в оценке ущерба и обращении с опасными химическими веществами Ливану окажут европейские эксперты.

Вопрос о дальнейшей поддержке Ливана ЕК рассмотрит в зависимости от ситуации в гуманитарной сфере ливанской столицы.

Также ЕК готова рассмотреть вопрос об укреплении торговых отношений между Евросоюзом и Ливаном, в частности об упрощении таможенных процедур.

Глава ЕК предложила ливанскому президенту содействие в дискуссиях с международными финансовыми организациями и институтами, которые могли бы выделить экономическую помощь стране.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В Кабинете министров Ливана говорили, что сотрудников администрации порта в Бейруте, которые отвечали за охрану судов и грузов, отправят под домашний арест.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут". Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.