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"Первая мысль – атака Израиля". Две украинки стали свидетелями взрыва в Бейруте

Украинки Ирина Карапата и Кристина Маренкова, ставшие свидетелями взрыва в Бейруте, рассказали, что взрывная волна достигла их квартир, которые находились в 5 км от эпицентра.

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Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Фото: EPA

Украинка и студентка ливанского университета "Каслик" Ирина Карапата, которая находилась в пяти километрах от места взрыва в Бейруте, рассказала hromadske, как пережила инцидент.

"Через минуту [после первого взрыва] дом начал качаться, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль – атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта", – рассказывает она.

По ее словам, люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

"Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии 5 км. В конце концов звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", – сообщила она.

Другая гражданка Украины – Кристина Маренкова – в комментарии "Бабелю" сообщила, что во время взрыва многие люди пострадали из-за выбитых стекол.

"У нас сразу оборвался лифт, [взрывная] волна прошла, и затрясся дом. Мой дом расположен в 5 км от места взрыва. Я живу на шестом этаже. Затем все это затихло, дом перестал качаться, но взорвалось второй раз, и взрывной волной выбило все окна. Все окна вынесло, все разрушено. Очень многие ранены просто стеклом, обломками. Некоторым попало в шею, перерезало ее. Умерли люди", – рассказывает она.

По ее словам, сейчас паники в городе нет, люди просто в шоковом состоянии.

"Запасаться [гречкой и консервами] никто не бежит по супермаркетам. Все нормально. Телевидение есть, интернет есть, электричество есть – его изначально не было, здесь все работает на генераторах. Вот сейчас мы смотрим телевизор – это все генераторы. Если бы их не было, была бы жопа. Вода тоже есть. Самое главное – ливанские власти в прострации: никаких советов, никаких рекомендаций", – рассказывает Маренкова.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.

Теги: Ливан, взрыв, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
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