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Взрыв в Бейруте. Российские пропагандисты нашли "украинский след"

Российские пропагандисты считают, что причиной взрыва может быть грузовой корабль Mero Star, который прибыл в Ливан из Мариуполя.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Фото: EPA

Российские пропагандисты заявили, что ко взрыву в порту столицы Ливана может быть причастна Украина. Соответствующую новость 4 августа опубликовало издание "Царьград".

В частности, российские журналисты считают, что причиной взрыва может быть грузовой корабль Mero Star, который прибыл в Ливан из Мариуполя.

В порту Бейрута действительно на момент взрыва находилось два украинских судна. Сооснователь сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самир Мадани сообщал, что это были зернохранилища и они не являлись источником взрыва.

Вместе с тем власти Ливана считают, что причиной взрыва могла стать аммиачная селитра, которую хранили на одном из складов порта. Ее конфисковали в 2014 году на судне, принадлежащем российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.

Теги: Россия, Ливан, взрыв, взрыв в порту Бейрута
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