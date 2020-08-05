Взрыв в Бейруте. В МИД Украины нет информации о количестве украинцев, находящихся в городе

Посольство Украины в Ливане проверяет информацию, были ли среди жертв взрыва в Бейруте украинцы.

Министерство иностранных дел Украины не располагает информацией о том, сколько граждан Украины находилось в столице Ливана во время взрыва в порту. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил начальник отдела менеджмента кризисной ситуации департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

"Сейчас информация отсутствует о пострадавших или погибших украинцах в Бейруте. Посольство Украины в Ливане проверяет информацию", – сказал он.

Также, по его словам, нет точной информации о том, сколько граждан Украины было в Бейруте.

"Сейчас наше дипломатическое ведомство больше интересует, сколько украинцев могло находиться в районе взрыва. Там также могли быть люди, которые временно пребывают в Ливане и которые о себе не заявили. Вся эта информация обрабатывается и уточняется", – объяснил он.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным на утро 5 августа, в результате взрыва погибло свыше 100 человек, более 4 тыс. получили ранения.