О пострадавших в Бейруте украинцах информации нет – Кулеба

Информацию о разрушительных взрывах в столице Ливана Бейруте глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "ужасной".

Данных об украинцах, пострадавших вследствие взрывов в ливанском Бейруте, нет. Об этом 4 августа в 22.26 сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ужасные новости о разрушительных взрывах в Бейруте. Сообщается о многочисленных жертвах. Сегодня я мысленно с родными и близкими погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. На данный момент информации о пострадавших гражданах Украины нет", – написал дипломат.

Жахливі новини про руйнівні вибухи у Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки із рідними та близькими загиблих і бажаю пораненим швидкого одужання. На цю мить інформації про постраждалих громадян України немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. По данным ливанских спецслужб, он случился на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества. По предварительным данным, погибли минимум 30 человек, более 2,5 тыс. получили ранения.

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Как пишет иорданское издание Al Mashhad Al Araby, сейсмологическая обсерватория зарегистрировала колебания земной коры после взрыва в Бейруте, эквивалентные землетрясению магнитудой 4,5.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По данным сооснователя сервиса TankerTrackers.com Самира Мадани, в порту во время взрывов пребывали суда из Украины.