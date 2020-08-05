Администрацию морпортов в Бейруте уничтожило взрывом, в МИД Украины не могут подтвердить информацию об украинских кораблях в порту

СМИ писали, что в порту Бейрута в момент взрыва находилось два судна из Мариуполя. Украинские дипломаты пока не могут подтвердить эту информацию.

Министерство иностранных дел Украины пока не может подтвердить информацию о двух украинских кораблях, которые стояли в порту Бейрута в момент вчерашнего взрыва, поскольку здание администрации морских портов в Бейруте было уничтожено взрывом. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что в посольство Украины в Ливане информация о пострадавших украинцах пока не поступала.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.

Сооснователь сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самир Мадани писал в Twitter, что в порту Бейрута в момент взрыва находились два судна из Мариуполя. Предположительно, они были загружены зерном.