Взрывы в порту Бейрута. Ранения получили миротворцы ООН

В результате взрывов в порту Бейрута пострадали миротворцы ООН из Бангладеш.

Вследствие серии взрывов в порту ливанской столицы Бейрута 4 августа ранения получили миротворцы ООН. Об этом проинформировал сайт организации.

"В результате мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник вечером в портовой зоне столицы Ливана, погибли десятки и ранены тысячи людей. Пострадали и миротворцы ООН из Бангладеш, служащие в составе оперативного морского соединения. Повреждено также одно из судов миротворческой миссии ООН в Ливане", – говорится в сообщении.

LBCI Lebanon со ссылкой на представителя временных сил ООН в Ливане Андреа Тенненти уточнил, что некоторые миротворцы ранены серьезно, их перевезли в больницу.

Серия мощных взрывов в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. По информации ливанских властей, они случились на складе конфискованных взрывоопасных веществ или в хранилище нитрата аммония (селитры).

По последним данным, в результате взрыва погибли минимум 73 человека, более 3 тыс. получили ранения.

Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.

Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв ощутили жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

Среди возможных причин произошедшего – взрыв селитры или конфискованной взрывчатки. Селитра, в частности, могла взорваться вследствие сварочных работ.