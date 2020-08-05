Власти Ливана считают, что в Бейруте взорвалась селитра с корабля российского бизнесмена

Причиной взрыва в столице Ливана могла стать аммиачная селитра, которую сберегали на одном из складов порта. Ее конфисковали в 2014 году на судне, принадлежащем российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Высший совет обороны Ливана заявил на своем заседании, что в Бейруте взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачная селитра), который конфисковали в 2014 году с судна Rhosus. Об этом сообщает LBCI.

Судно Rhosus направлялось в Африку, но получило повреждения во время плавания и зашло в порт Бейрута. После этого власти Ливана обнаружили на борту аммиачную селитру.

Издание "Новая газета" отмечает, что Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину, а среди экипажа судна были и украинцы.

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с Rhosus переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года – оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.

Сооснователь сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самир Мадани писал в Twitter, что в порту Бейрута в момент взрыва находились два судна из Мариуполя. Предположительно, они были загружены зерном.