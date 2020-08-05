Взрыв в Бейруте. Число погибших выросло до 78, ранены почти 4 тыс. человек

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что многие люди числятся пропавшими без вести после взрыва в порту Бейрута.

В результате взрыва в порту Бейрута погибли минимум 78 человек, почти 4 тыс. получили ранения. Об этом агентству Reuters сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

Он добавил, что многие люди числятся пропавшими без вести. "Люди пытаются узнать в отделениях скорой помощи о своих близких, но ночью трудно искать, потому что нет электричества", – отметил Хасан.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.