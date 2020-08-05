Взрыв в Бейруте. Администрацию порта отправят под домашний арест

Сотрудников администрации порта столицы Ливана в Бейруте, которые начиная с 2014 года были ответственными за охрану и хранение веществ, отправят под домашний арест.

Сотрудников администрации порта столицы Ливана в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв, поместят под домашний арест. Об этом 5 августа сообщила Al-Jazeera со ссылкой на источники в Кабинете министров Ливана.

Следователи определят круг сотрудников порта, которые начиная с 2014 года были ответственными за охрану и хранение веществ, после чего их отправят под домашний арест, сообщили источники телеканала.

Пока неизвестно, кого включат в этот перечень из администрации. Известно, что их будет охранять армия до тех пор, пока не будут установлены ответственные.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.