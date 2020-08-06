Российского бизнесмена Гречушкина ищут на Кипре. Ему могла принадлежать взорвавшаяся в Бейруте селитра

Бизнесмена из России Игоря Гречушкина, которому может принадлежать взорвавшаяся 4 августа в порту Бейрута селитра и судно Rhosus, ищут на территории Кипра. После ареста ливанскими властями судна Rhosus в 2014 году Гречушкин убежал, бросив экипаж из трех украинцев и капитана корабля, сообщает греческая газета Protothema.

От взрыва селитры в порту Бейрута погибли по меньшей мере 135 человек Фото: ЕРА

На Кипре в рамках расследования дела о взрыве в порту столицы Ливана Бейруте разыскивают гражданина России, бизнесмена Игоря Гречушкина, сообщила 5 августа греческая еженедельная газета Protothema.

Гречушкину, по данным издания, принадлежала взорвавшаяся 4 августа в порту Бейрута селитра и судно Rhosus. Российский бизнесмен в данный момент может находиться на Кипре, сообщило издание.

В 2014 году ливанские власти арестовали судно бизнесмена в Бейруте и изъяли 2750 тонн аммиачной селитры. Груз перевезли на склад в порт, где он и находился до катастрофы.

Издание отмечает, что после ареста судна Гречушкин убежал и бросил экипаж из трех украинцев и капитана корабля из России на произвол судьбы. Он не оставил им ни денег, ни продуктов.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В Кабинете министров Ливана говорили, что сотрудников администрации порта в Бейруте, которые отвечали за охрану судов и грузов, отправят под домашний арест.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".