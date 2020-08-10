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Правительство Ливана подало в отставку после массовых протестов

Министр здравоохранения страны Хамад Хасан заявил, что правительство Ливана 10 августа подало в отставку. По его словам, президент Ливана Мишель Аун одобрил это решение.

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Правительство Ливана заявило об отставке
Правительство Ливана заявило об отставке
Фото: EPA

Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщило 10 августа Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хасана.

Хасан заявил, что президент Ливана Мишель Аун одобрил это решение и позже его официально объявит премьер-министр страны Хасан Диаб.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. Тысячи демонстрантов вышли на улицы в центре города, требуя наказать виновных во взрыве в порту города.

Протестующие уверяли, что власти страны несут ответственность за взрыв, произошедший в порту Бейрута. Представительство Международного комитета Красного Креста в Ливане сообщало о 63 госпитализированных и еще 175 пострадавших в столкновении с силовиками.

На фоне протестов 9 августа в отставку подали министр окружающей среды Дамианос Каттара и министр информации Ливана Мана Абдель Самад. Свой пост решила покинуть 10 августа и министр юстиции Мари Клод Наджм.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Теги: Ливан, отставка, Бейрут, акции протеста, взрыв в порту Бейрута, Мишель Аун
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