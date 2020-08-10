ГОРДОН
 
 
МИР

В Ливане уже третий министр ушел в отставку после взрыва в Бейруте

9 августа из-за взрыва в порту Бейрута в отставку ушли министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттара и министр информации Ливана Мана Абдель Самад. 10 августа свой пост решила покинуть министр юстиции Мари Клод Наджм.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мари Клод Наджм (слева) стала третьим министром, ушедшим в отставку из-за взрыва
Мари Клод Наджм (слева) стала третьим министром, ушедшим в отставку из-за взрыва
Фото: EPA

Министр юстиции Ливана Мари Клод Наджм подала заявление об увольнении из правительства из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Jazeera Зейна Кодр в Twitter.

9 августа в отставку подали министр окружающей среды Дамианос Каттара и министр информации Ливана Мана Абдель Самад. Последняя заявляла, что уходит в отставку из уважения к погибшим, раненым и пропавшим без вести после массового взрыва в Бейруте и "в ответ на требование людей о переменах".

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Теги: Ливан, отставка, Бейрут, взрыв в порту Бейрута
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
  Сакварелидзе: Я свободный мужчина
  Сакварелидзе: Я – свободный мужчина
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Дочь Шварценеггера родила первенца
Дочь Шварценеггера родила первенца
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS