В Ливане уже третий министр ушел в отставку после взрыва в Бейруте

9 августа из-за взрыва в порту Бейрута в отставку ушли министр окружающей среды Ливана Дамианос Каттара и министр информации Ливана Мана Абдель Самад. 10 августа свой пост решила покинуть министр юстиции Мари Клод Наджм.

Министр юстиции Ливана Мари Клод Наджм подала заявление об увольнении из правительства из-за взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает корреспондент Al Jazeera Зейна Кодр в Twitter.

Third minister resigns Justice Minister Marie Claude Najm #Lebanon — Zeina Khodr (@ZeinakhodrAljaz) August 10, 2020

9 августа в отставку подали министр окружающей среды Дамианос Каттара и министр информации Ливана Мана Абдель Самад. Последняя заявляла, что уходит в отставку из уважения к погибшим, раненым и пропавшим без вести после массового взрыва в Бейруте и "в ответ на требование людей о переменах".

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".