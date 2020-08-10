В Одессе активисты требовали убрать селитру из порта Южный

Активисты, протестовавшие у администрации порта Южный, считают, что аммиачная селитра в порту хранится с нарушением правил безопасности.

10 августа возле администрации морского торгового порта Южный прошел пикет с требованием вывезти селитру из порта. Как сообщают "Українські новини", в митинге принимали участие несколько десятков человек с плакатами "Уберите селитру из Южного", "Порт Южный – не Бейрут".

По мнению активистов, селитра в порту хранится с нарушением правил техники безопасности.

"Вы можете себе представить такое: почти 10 тыс. тонн взрывоопасного вещества хранится прямо под открытым небом, в нарушение всех правил безопасности! А рядом Одесский припортовый завод, на котором перегружают аммиак, и железная дорога, где отгружают карбамид. Мы с ужасом можем представить, что будет, если не дай бог, рванет! В Бейруте сдетонировало около 3 тыс. тонн селитры и город почти полностью разрушен. А в нашем случае, если рванет 10 тыс. тонн, снесет половину района! При этом глава Южненского филиала [Администрации морпортов Украины Максим] Широков делает вид, что у него все в порядке", – цитирует агентство неназванного активиста.

Участники митинга также заявили, что не верят словам руководителей филиала АМПУ о том, что хранящаяся селитра не представляет опасности.

Активисты намерены "выходить на митинги до тех пор, пока из порта не будет убрана эта бомба замедленного действия".

Фото: ukranews.com

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Причиной детонации примерно 2,7 тыс. тонн селитры называют пожар, вызванный сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предупреждения об опасности хранения вещества. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов заявляла, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Жертвами взрыва стали более 220 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.