СМИ показали, как хранится селитра на складах в порту Южного

Судя по фото, опубликованных порталом dsnews, нитрат аммония в порту города Южный Одесской области хранят под открытым небом, расфасованным в мешки биг-беги. В Администрации морских портов Украины сообщали, что такой способ хранения безопасен.

Склады с селитрой в порту Южного находятся недалеко от железной дороги dsnews.ua

Портал dsnews 7 августа опубликовал фото складов с нитратом аммония, хранящегося в порту города Южный Одесской области.

На снимках видно, что расфасованная в мешки биг-беги селитра хранится на причалах порта под открытым небом. Накануне Администрация морского порта Южный, которую возглавляет Максим Широков, сообщала, что в биг-бегах в порту стоит 9,6 тонн аммиачной селитры.

"В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований", – заявили в АМПУ, отметив, что опасность представляет только перегрузка селитры навалом.

Согласно пункту 7.1.1. приказа Минюста Украины от 2009 года "Об утверждении правил охраны труда при переработке и хранении аммиачной селитры", склады или складские комплексы для хранения аммиачной селитры должны быть построены по типичным проектам. Хранение аммиачной селитры насыпью во временных неприспособленных складах, или на открытых площадках не допускается.

Журналисты заметили, что селитру в порту Южного складируют недалеко от железнодорожных путей, где регулярно возят другое взрывоопасное вещество – карбамид. СМИ пришло к выводу, что это "повышает взрывоопасность объекта".

Недавно в порту Южного начал работать противопожарный буксир "Витязь" 1985 года выпуска, принадлежащий фирме "Аксон Шиппинг", за которой, по данным СМИ, стоит сын уволенного директора Одесского припортового завода Сергея Назаренко. Delo.ua писало, что этот буксир не может обеспечить безопасность работ.

dsnews напомнило, что в порту Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, было втрое меньше нитрата аммония. По предварительной информации, взрыв на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (судно принадлежало Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Жертвами взрыва, сообщает Al Jazeera, стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

6 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить, в каких условиях в Украине хранят аммиачную селитру.