Украинские моряки 11 месяцев были заложниками на судне, которое доставило в Бейрут селитру

В составе экипажа судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в порт Бейрута 2750 тонн аммиачной селитры, было четверо граждан Украины.

Rhosus простоял у берегов Бейрута с 2013 года и затонул два года назад Фото: marinetraffic.com

Четверо граждан Украины провели 11 месяцев в тяжелых условиях в порту Бейрута на судне Rhosus, которое везло аммиачную селитру из Батуми в Мозамбик. Об этом в интервью "Обозревателю", которое опубликовано 7 августа, рассказала глава наблюдательного совета фонда помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.

По ее словам, судно Rhosus, на котором моряки прибыли в Бейрут, в 2012 году купил российский бизнесмен Игорь Гречушкин, судно оформили под молдавским флагом, порт приписки – Джурджулешты.

"В 2013 году произошла полная замена экипажа. Капитана это смутило, обычно ведь не списывают весь экипаж, замена происходит поэтапно. Но, видимо, люди, которые там работали, так хотели сбежать, что ничего не стали говорить тем, кто пришел их заменить. Но это стало понятно уже потом", – рассказала Фабрикант.

Экипаж с опасным грузом на борту по пути из Грузии в Мозамбик сделал запрос на вход в порт Бейрута, чтобы провести ремонтные работы.

"Судну разрешили зайти, они стали на якорь, но вот выйти из порта уже не смогли. Судно требовало ремонта, там была течь, проблемы с машиной, но судовладелец деньги на это не перевел", – отметила глава набсовета фонда "Ассоль".

По ее информации, моряки 11 месяцев жили в порту Бейрута без денег, без нормальной еды, без медицинского обслуживания.

"Буквально побирались. Были в очень тяжелых условиях. Плюс ко всему жара, а машина не работает, нельзя сделать, чтобы на судне было прохладно. Это была, по сути, такая тюрьма. Все эти месяцы копился долг. Получатель груза по каким-то причинам не захотел организовывать из Мозамбика другое судно, чтобы забрать селитру", – подчеркнула Фабрикант.

Украинским морякам отдали документы только когда руководство порта приняло решение, что они забирают груз на склад в качестве залога. Только после этого граждан Украины смогли вернуть домой.

Фабрикант отметила, что через два года Rhosus затонул у берегов Бейрута.

"Судно было неисправно. Там действительно была течь, а когда судно так много лет не эксплуатируется, то и вода, и ракушка делают свое дело. В общем, судно ушло на дно", – сообщила она.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами, по информации Al Jazeera, стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (судно принадлежало Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".