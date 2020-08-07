В Ливане требовали отставки правительства из-за мощного взрыва в столичном порту

В столице Ливана Бейруте 6 августа прошли массовые демонстрации. Люди требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ.

6 августа в ливанской столице возле здания парламента прошли антиправительственные митинги. Тысячи протестующих требовали отставки правительства, считая, что его халатность привела к мощному взрыву аммиачной селитры 4 августа в порту Бейрута, сообщило издание BBC News.

Жертвами взрыва стали 157 человек, около 5 тыс. пострадали, пишет Al Jazeera. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Между протестующими и ливанскими силами безопасности произошли стычки. Правоохранители применили против участников акции протеста слезоточивый газ.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

Ливанская военная прокуратура после допроса задержала 16 портовых работников в рамках расследования дела о взрыве в порту Бейрута, произошедшем 4 августа.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если химикаты не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".