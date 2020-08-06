Кипрская полиция нашла россиянина Гречушкина. Ему принадлежала селитра, взорвавшаяся в Бейруте

Допрос российского бизнесмена Игоря Гречушкина на Кипре состоялся 6 августа. Какая именно информация интересовала правоохранителей, не уточняется.

Кипрские правоохранители нашли и допросили российского бизнесмена Игоря Гречушкина в связи со взрывом нитрата аммония в порту Бейрута, сообщает Cyprus Mail.

Гречушкин – бывший владелец судна, на котором в 2013 году в Бейрут доставили около 2,7 тыс. тонн селитры. Впоследствии груз конфисковали, и 4 августа 2020-го он загорелся и взорвался.

По запросу ливанских властей полиция Кипра 6 августа допросила россиянина о грузе и передала его ответы Ливану. Деталей о вопросах, которые задавали Гречушину, издание не приводит.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

В Кабинете министров Ливана говорили, что сотрудников администрации порта в Бейруте, которые отвечали за охрану судов и грузов, отправят под домашний арест.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".