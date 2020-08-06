Шмыгаль поручил проверить, как хранят селитру в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить, в каких условиях хранят аммиачную селитру в Украине насыпью, а также на производстве кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил до 15 сентября проверить условия хранения аммиачной селитры. Поручение последовало после взрыва вечером 4 августа в порту Бейрута, сказано в сообщении пресс-службы Кабмина 6 августа.

Шмыгаль поручил провести внеплановые проверки соблюдения законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности в субъектах хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью и используют ее при производстве кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений.

Поручение премьер-министр Украины адресовал министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, главам областных и Киевской городской государственной администрации.

Украина 5 августа предложила оказать посильную помощь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже получен запрос от ливанской стороны, что именно сейчас больше всего нужно. Он также сказал, что "Украина поможет Ливану чем сможет".