Шмыгаль поручил проверить, как хранят селитру в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил до 15 сентября проверить условия хранения аммиачной селитры. Поручение последовало после взрыва вечером 4 августа в порту Бейрута, сказано в сообщении пресс-службы Кабмина 6 августа.
Шмыгаль поручил провести внеплановые проверки соблюдения законодательства в сфере охраны труда, техногенной и пожарной безопасности в субъектах хозяйствования, которые хранят аммиачную селитру насыпью и используют ее при производстве кальциевой селитры, комплексных и жидких материальных удобрений.
Поручение премьер-министр Украины адресовал министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталию Сажиенко, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, главам областных и Киевской городской государственной администрации.
Украина 5 августа предложила оказать посильную помощь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже получен запрос от ливанской стороны, что именно сейчас больше всего нужно. Он также сказал, что "Украина поможет Ливану чем сможет".
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.
Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.
Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.
По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.
По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".
Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.