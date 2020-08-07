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В порту Южный хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры

В Администрации морских портов Украины утверждают, что аммиачная селитра хранится в порту Южный в соответствии со всеми необходимыми нормами и стандартами.

В АМПУ заявили, что навалом аммиачную селитру в порту Южный никогда не перегружали
В АМПУ заявили, что навалом аммиачную селитру в порту Южный никогда не перегружали
Фото: depositphotos.com

В порту Южный Одесской области хранится 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры. Об этом 7 августа сообщили в Администрации морских портов Украины.

В АМПУ подчеркнули, что хранение вещества не несет опасности, так как находится в порту в соответствии со всеми необходимыми нормами и стандартами.

"Всего в порту Южный, согласно всем нормам и стандартам, сохраняется аммиачная селитра объемом 9,6 тыс. тонн на причалах №1, 2 порта. Аммиачная селитра фасована в биг-бегах. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических требований", – говорится в сообщении.

Также в АМПУ отметили, что перегрузка данного груза осуществляется согласно общемировым международным морским правилам перевозки опасных грузов.

"Опасность представляет перегрузка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Южный никогда не применялся", – резюмировали в АМПУ.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами, по информации Al Jazeera, стали более 150 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (судно принадлежало Игорю Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

6 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить, в каких условиях в Украине хранят аммиачную селитру.

Теги: Украина, Ливан, взрыв, Бейрут, порт Южный, Денис Шмыгаль
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