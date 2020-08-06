Буксирные фирмы-"прокладки" могут стать причиной аварии в украинских морпортах – СМИ

В морской торговый порт "Южный" вышел на работу буксир "Витязь" компании "Аксон Шиппинг", за которой стоит сын уволенного директора Одесского припортового завода Сергея Назаренко Сергей Назаренко – младший, пишет издание Delo.ua в сегодняшней статье "Как буксирные фирмы-"прокладки" могут стать причиной аварии в украинских морпортах" .
"И именно этот буксир может стать "бомбой замедленного действия", которая приведет к серьезной трагедии в порту. Официально буксир "Витязь" принадлежит МТП "Усть-Дунайск". На официальном сайте порта действительно есть информация об этом плавсредстве. Указано даже, что "Витязь" находится в аренде. Правда, не указано, что новый временный собственник – это компания "Аксон Шиппинг" с уставным фондом в 10 тыс. грн. Возникает закономерный интерес: какими аргументами обладала компания со всеми признаками фиктивности, чтобы "убедить" госпорт отдать в аренду буксир? И можно ли исключить коррупционную составляющую в этом деле? Вряд ли", – отмечает автор статьи Дмитрий Филипенко.
По данным его источника в порту, "Витязь" будет обслуживать газовозы и участвовать в швартовых операциях.
"Во-первых, буксиру 35 лет. Он, согласно официальным данным, 1985 года выпуска. С одной стороны, не такой уж и большой срок для буксира. Но с другой стороны, надо учесть, что он все время был на балансе государства и в него не вкладывали существенных средств, тем более, не модернизировали. Во-вторых, портовики отмечают, что его мощности – 2500 лс – не хватит для того, чтобы выполнять заявленные функции, поскольку это смогут сделать только суда от 3800 лс включительно", – пишет он.
Сотрудник порта заявил, что этот буксир не справится с возложенными на него задачами.
"Также непонятна квалификация экипажа, обучен ли он в сертифицированном центре по работе с газовозами. Остается неясным вопрос в целом технической исправности "Витязя", к примеру, есть ли комплекты дыхательных аппаратов для членов экипажа. Кроме всего прочего, этот буксир – одновинтовой, недостаточно маневренный, и у него нет носовой буксирной лебедки, что влияет на безопасность при швартовых работах. Да и в целом в наше время, с теми объемами работ и задачами, которые обычно выполняют портовики, одновинтовой неманевренный маломощный буксир просто не справится. Это как использовать гужевую повозку в век автомобилей с автопилотом", – сказал инсайдер.
По его данным, "Аксон Шиппинг" продолжает искать командира судна, потому что ранее согласившийся на эту должность претендент не имеет необходимого диплома.
"Но я не знаю, кто согласится на такую работу. Это чистой воды самоубийство: работать на старом буксире, который потенциально может стать причиной серьезной аварии в порту. Ведь обслуживание газовозов – это очень ответственное и серьезное дело. Здесь нужна хорошая техника и высокая квалификация персонала. Как с этим будет справляться "Витязь" – мы не представляем. Но хорошо понимаем, какими фатальными последствиями это может обернуться для нас всех", – сказал он.
В июле портовики выходили на акции протеста против намерений фиктивных, как они говорят, буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта в интересах бенефициаров из России.
Delo.ua 15 июля писало, что вокруг портов Большой Одессы появился ряд новых буксирных компаний с признаками фиктивности: "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний, по данным издания, составляют всего 5 тыс. грн, большинство зарегистрированы менее года назад и у них нет своего флота буксиров. Портал отмечает, что собственники компаний имеют российские корни и пользуются админресурсом для получения контроля над ситуацией в государственных портах Украины.