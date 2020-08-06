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Буксирные фирмы-"прокладки" могут стать причиной аварии в украинских морпортах – СМИ

В морском торговом порту "Южный" начал работу буксир "Витязь" 1985 года выпуска, принадлежащий фирме "Аксон Шиппинг", за которой стоит сын уволенного директора Одесского припортового завода Сергея Назаренко, пишет Delo.ua. По данным источника издания, этот буксир не может обеспечить безопасность работ.

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"Это чистой воды самоубийство: работать на старом буксире, который потенциально может стать причиной серьезной аварии в порту", заявил источник издания
"Это чистой воды самоубийство: работать на старом буксире, который потенциально может стать причиной серьезной аварии в порту", – заявил источник издания
Фото: delo.ua

В морской торговый порт "Южный" вышел на работу буксир "Витязь" компании "Аксон Шиппинг", за которой стоит сын уволенного директора Одесского припортового завода Сергея Назаренко Сергей Назаренко – младший, пишет издание Delo.ua в сегодняшней статье "Как буксирные фирмы-"прокладки" могут стать причиной аварии в украинских морпортах" .

"И именно этот буксир может стать "бомбой замедленного действия", которая приведет к серьезной трагедии в порту. Официально буксир "Витязь" принадлежит МТП "Усть-Дунайск". На официальном сайте порта действительно есть информация об этом плавсредстве. Указано даже, что "Витязь" находится в аренде. Правда, не указано, что новый временный собственник – это компания "Аксон Шиппинг" с уставным фондом в 10 тыс. грн. Возникает закономерный интерес: какими аргументами обладала компания со всеми признаками фиктивности, чтобы "убедить" госпорт отдать в аренду буксир? И можно ли исключить коррупционную составляющую в этом деле? Вряд ли", – отмечает автор статьи Дмитрий Филипенко.

По данным его источника в порту, "Витязь" будет обслуживать газовозы и участвовать в швартовых операциях.

"Во-первых, буксиру 35 лет. Он, согласно официальным данным, 1985 года выпуска. С одной стороны, не такой уж и большой срок для буксира. Но с другой стороны, надо учесть, что он все время был на балансе государства и в него не вкладывали существенных средств, тем более, не модернизировали. Во-вторых, портовики отмечают, что его мощности – 2500 лс – не хватит для того, чтобы выполнять заявленные функции, поскольку это смогут сделать только суда от 3800 лс включительно", – пишет он.

Сотрудник порта заявил, что этот буксир не справится с возложенными на него задачами.

"Также непонятна квалификация экипажа, обучен ли он в сертифицированном центре по работе с газовозами. Остается неясным вопрос в целом технической исправности "Витязя", к примеру, есть ли комплекты дыхательных аппаратов для членов экипажа. Кроме всего прочего, этот буксир – одновинтовой, недостаточно маневренный, и у него нет носовой буксирной лебедки, что влияет на безопасность при швартовых работах. Да и в целом в наше время, с теми объемами работ и задачами, которые обычно выполняют портовики, одновинтовой неманевренный маломощный буксир просто не справится. Это как использовать гужевую повозку в век автомобилей с автопилотом", – сказал инсайдер.

По его данным, "Аксон Шиппинг" продолжает искать командира судна, потому что ранее согласившийся на эту должность претендент не имеет необходимого диплома.

"Но я не знаю, кто согласится на такую работу. Это чистой воды самоубийство: работать на старом буксире, который потенциально может стать причиной серьезной аварии в порту. Ведь обслуживание газовозов – это очень ответственное и серьезное дело. Здесь нужна хорошая техника и высокая квалификация персонала. Как с этим будет справляться "Витязь" – мы не представляем. Но хорошо понимаем, какими фатальными последствиями это может обернуться для нас всех", – сказал он.

В июле портовики выходили на акции протеста против намерений фиктивных, как они говорят, буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта в интересах бенефициаров из России.

Delo.ua 15 июля писало, что вокруг портов Большой Одессы появился ряд новых буксирных компаний с признаками фиктивности: "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний, по данным издания, составляют всего 5 тыс. грн, большинство зарегистрированы менее года назад и у них нет своего флота буксиров. Портал отмечает, что собственники компаний имеют российские корни и пользуются админресурсом для получения контроля над ситуацией в государственных портах Украины.

Теги: Южный, Черноморск, безопасность, порт Южный, порт
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