Украинские портовики в Черноморске вышли на митинг против российской экспансии

Портовики выступили против намерений фиктивных, как они говорят, буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта в интересах бенефициаров из России.

В Одесской области больше 100 работников госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" вышли на митинг к управлению порта, сообщает "РБК-Украина".

Портовики митинговали под лозунгом "Нет буксирному пиратству!" и выступали против намерений фиктивных, как они говорят, буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта. По данным сотрудников, фирмы-прокладки без собственного флота берут за минимальные деньги в аренду буксиры у государственных портов, а зарабатывают на этом конечные бенефициары из России.

"Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям", – цитирует агентство активистов.

И.о. руководителя Черноморского порта Александр Попов заявил в комментарии журналистам, что приход фирм-"прокладок" будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников.

"Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес – это прежде всего безопасность, платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных, и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход", – сказал Попов.

Председатель профсоюза работников морского транспорта ГП "Морской торговый порт Черноморск" Сергей Брызгалов добавил, что готов везти людей на акции протеста в столицу.

По данным участников митинга, порт получил заявки на вход от буксиров Diamond N и Topaz, которые принадлежат российской компании ПАО "Новороссийский порт", ее собственником выступает компания "Транснефть". Активисты утверждают, что таким образом получить доступ к рынку пытается владелец компании с российскими корнями "Трансшип", украинский бизнесмен Андрей Иванов.

В знак протеста государственные портовые буксиры Черноморска дали гудок, сообщает "РБК-Украина".

Издание Delo.ua 15 июля писало, что вокруг портов Большой Одессы появился ряд новых буксирных компаний с признаками фиктивности: "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний, по данным издания, составляют всего 5 тыс. грн, большинство зарегистрированы менее года назад и у них нет своего флота буксиров. Портал отмечает, что собственники компаний имеют российские корни и пользуются админресурсом для получения контроля над ситуацией в государственных портах Украины.