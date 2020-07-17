ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинские портовики в Черноморске вышли на митинг против российской экспансии

Портовики выступили против намерений фиктивных, как они говорят, буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта в интересах бенефициаров из России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В знак протеста государственные портовые буксиры Черноморска дали гудок
В знак протеста государственные портовые буксиры Черноморска дали гудок
Фото: dumskaya.net

В Одесской области больше 100 работников госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" вышли на митинг к управлению порта, сообщает "РБК-Украина"

Портовики митинговали под лозунгом "Нет буксирному пиратству!" и выступали против намерений фиктивных, как они говорят, буксирных компаний зайти в акваторию Одесского региона и Черноморского порта. По данным сотрудников, фирмы-прокладки без собственного флота берут за минимальные деньги в аренду буксиры у государственных портов, а зарабатывают на этом конечные бенефициары из России.

"Поскольку рынок предоставления буксирных услуг сейчас не регулируемый, то подобные попытки захватить его пиратскими методами представляют серьезную угрозу государственным стивидорным компаниям", – цитирует агентство активистов.

И.о. руководителя Черноморского порта Александр Попов заявил в комментарии журналистам, что приход фирм-"прокладок" будет означать потерю рабочих мест для сотен сотрудников.

"Мы будем отстаивать наши интересы до конца. И наши требования, чтобы сюда частные буксирные компании не заходили. Позиция государственной компании следующая. Если частные компании хотят развивать буксирный бизнес, то путь только один. Пожалуйста: платите честно налоги, достойные зарплаты, соблюдайте требования безопасности, потому что буксирный бизнес – это прежде всего безопасность, платите налоги на землю, как мы платим больше 18 млн, и тогда да, буксирный бизнес может быть частным. А заходить наскоками в акваторию по ночам, на выходных, и оттяпывать у нас один, два, три судозахода, это не бизнес-подход",  сказал Попов.

Председатель профсоюза работников морского транспорта ГП "Морской торговый порт Черноморск" Сергей Брызгалов добавил, что готов везти людей на акции протеста в столицу.

По данным участников митинга, порт получил заявки на вход от буксиров Diamond N и Topaz, которые принадлежат российской компании ПАО "Новороссийский порт", ее собственником выступает компания "Транснефть". Активисты утверждают, что таким образом получить доступ к рынку пытается владелец компании с российскими корнями "Трансшип", украинский бизнесмен Андрей Иванов.

В знак протеста государственные портовые буксиры Черноморска дали гудок, сообщает "РБК-Украина".  

Издание Delo.ua 15 июля писало, что  вокруг портов Большой Одессы появился ряд новых буксирных компаний с признаками фиктивности: "Ник-флот", "Вега Шиппинг", Украинская буксирная компания (УБК) и "Нави Шиппинг". Уставные фонды этих компаний, по данным издания, составляют всего 5 тыс. грн, большинство зарегистрированы менее года назад и у них нет своего флота буксиров. Портал отмечает, что собственники компаний имеют российские корни и пользуются админресурсом для получения контроля над ситуацией в государственных портах Украины.

Теги: Россия, Одесса, Черноморск, морские порты Украины, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Фигура отпад", "Такая буся". Дорофеева станцевала в купальнике
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
  "Прямо в сердце". alyona alyona показала в новом клипе мусорные свалки и дикую природу
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
Мультфильм "Губка Боб в бегах" выйдет на Netflix
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей
"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины
"Позиция жертвы" делает людей неудачниками". Собчак высказалась о харрасменте и манипулировании чувством вины
Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа
Бекхэм показала девятилетнюю дочь спящей после массажа
  Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
  Project Power. Вышел трейлер супергеройского фильма с Джейми Фоксом. Видео
Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе
Бочелли поделился снимком с отдыха в Сен-Тропе
"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото
"Девочка на вас похожа, а ваш сын на вашу сестру". Подписчики Tarabarova комментируют ее семейное фото
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"У меня четвертая стадия СПИДа". Заслуженный артист Украины Завадский, осужденный за педофилию, рассказал о смертельной болезни
"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото
"Надеюсь, снимок передает ее чувство юмора". Кларенс-хаус в день рождения супруги принца Чарльза обнародовал ее летнее фото
"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда
"Любовь". Мадонна, упираясь руками в пол, позировала в объятиях 26-летнего бойфренда
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
Варум о браке с Агутиным: С каждым годом все сложнее отвечать на вопрос: "Раскройте секрет вашего семейного счастья"
  "Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
  "Позади". Рыбак в новом ролике прогулялся под дождем. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Скоро объявим кастинг на главные роли". Сеитаблаев анонсировал премьеру спектакля на крымскотатарском языке
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Папаня подъехал". Сын Нагиева обнародовал фото с отцом
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
"Нужна машина времени". Маккартни обнародовал снимок с Меркьюри, сделанный 35 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS