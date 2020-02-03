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ПРОИСШЕСТВИЯ

В порту Черноморска рассыпались тонны серы

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает "Думская".

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В морском порту города Черноморска из-за ЧП рассыпались тонны серы
В морском порту города Черноморска из-за ЧП рассыпались тонны серы
Фото: dumskaya.net

В черноморском порту (Одесская область) произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожный путь. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба терминала №1 морского торгового порта Черноморск.

Как пишет "Думская", при погрузке в железнодорожный состав бунт (бункер насыпного груза. — "ГОРДОН"), наполненный серой, сорвался с транспортной линии и упал вниз.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

По предварительной информации, он не выдержал нагрузки — у конструкции сломались стенки. Также поврежден железнодорожный состав. Никто из рабочих не пострадал.

https://www.facebook.com/1term/videos/225157141828825/

Сера — опасное, горючее вещество, сохраняют ее в контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках сера выделяет в воздух сероводород, негативно влияя на окружающую среду.

Теги: Одесская область, Черноморск, сера
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