Снижение ставок портовых сборов повысило доходы портов и отчисления в бюджет – Омелян

После снижения ставок портовых сборов в Украине бизнес получил дополнительные средства для развития, грузопоток вырос на 20% и были созданы дополнительные рабочие места, отметил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян: Государство начало больше получать в бюджет, потому что грузопоток вырос на 20%, мы создали дополнительные рабочие места Скриншот: Україна 24 / YouTube

Когда в 2018 году было принято решение о снижении на 20% портовых сборов, грузопоток в портах вырос, как и поступления в бюджет, а также доходы портов, заявил 1 июня бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".

"В 2019 году грузопоток вырос уже на 20% и контейнеры, также важный показатель развития украинской экономики, выросли тоже на 20%. Мы получили от этого замечательную синергию – и украинский бизнес получил дополнительные средства для того, чтобы развивать свои производства, а также украинские потребители стали покупать импортные товары. А государство начало больше получать в бюджет, потому что грузопоток вырос на 20%, мы создали дополнительные рабочие места", – рассказал Омелян.

Доходы портов также выросли, и этот эффект заметен до сих пор, хотя из-за кризиса в других сферах наблюдается падение, добавил он.

"Даже во время кризиса 2020 года, когда вся экономика Украины падает, ВВП упал фактически на 8%, промышленность упала более чем на 10%, украинские порты выросли на 11% за первую половину 2020 года", – подчеркнул экс-министр.

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Видео: Україна 24 / YouTube

В конце июня Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

С заявлениями в поддержку решения Владимира Омеляна 2018 года и необходимости снижения портовых сборов в Украине выступили Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах самые высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что снижение портовых сборов повысит конкурентоспособность украинских портов в Черноморском регионе.