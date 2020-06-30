Омелян обвинил НАБУ в попытке исказить его показания

Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Допрос был вообще изумительный. Я первый раз такое видел в своей жизни, адвокат был тоже шокирован. Нам задают вопросы, мы даем свои ответы. Потом нам читают текст наших ответов – детектив же набирает – а там абсолютно другое. [...] Идея была в чем? Что мои ответы на вопросы должны быть следующие: да, я, Омелян Владимир Владимирович, министр инфраструктуры, у меня возникла преступная инициатива снизить портовые тарифы и сборы, я закрылся в кабинете, подписал приказ и снизил [тарифы] на 20%, чем сознательно нанес ущерб госбюджету. Точка. Расписался. Дело расследовано – первый министр в тюрьме", – заявил экс-чиновник.