Манипуляции НАБУ с экспертизами по делу "Роттердам плюс" и делу Омеляна идентичны – адвокат

Между делами против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна и экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка есть ряд существенных сходств, касающихся сути дел и качества работы правоохранительных органов, недополучения бюджетом средств, написала адвокат Ирина Одинец.

Одинец: Если НАБУ лучше знает, какие тарифы установить, то предлагаю ликвидировать все органы государственной власти, и пусть НАБУ устанавливает цены на электроэнергию Фото: Iryna Odynets / Facebook

Манипуляции Национального антикоррупционного бюро по делу против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого обвиняют в нанесении ущерба государству из-за снижения портовых сборов в 2018 году, и в деле "Роттердам плюс" идентичны. Об этом написала адвокат экс-главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

Она отметила, что между делами Омеляна и Вовка есть ряд существенных сходств, касающихся сути дел и качества работы правоохранительных органов. В частности, адвокат подчеркнула – в обоих случаях лица, в отношении которых открыты уголовные производства, приняли решение вполне в рамках своих служебных полномочий, что якобы привело к недополучению бюджетом средств.

"Законом предусмотрены такие полномочия на принятие решения, для этого и создается соответствующий орган. Как и в деле "Роттердам плюс", САП не удосужилась назвать, какую именно норму законодательства нарушили подозреваемые. Должностные лица НКРЭКУ, действуя исключительно в рамках своих служебных полномочий, приняли регуляторный акт, направленный на стабилизацию и улучшение ситуации в отечественной энергетике в кризисное для нее время. А если НАБУ лучше знает, какое решение необходимо принять, какие тарифы установить, какую систему надбавок/скидок утвердить, то предлагаю ликвидировать все органы государственной власти, и пусть НАБУ устанавливает цены на электроэнергию, тарифы на перевозки, цены на хлеб и зарплату судьям ВАКС, вместе с системой надбавок/скидок (а точнее, премирований/взысканий)", – написала Одинец.

Адвокат обратила внимание на абсурдность подхода детективов НАБУ к определению убытков в обоих делах и неадекватность доказательств.

"Доказательства стороны обвинения поражают своей ничтожеством – это лишь ссылки на ряд заявлений других государственных органов, а также якобы экспертное заключение "учреждения из Черкасс". В деле "Роттердам плюс" мы видим то же отсутствие адекватных доказательств (мы же не будем считать таковыми "справку детектива" или "экспертизу СБУ о подтверждении справки детектива" – это известные эксперты в области экономики). Опять видим наглядно, что НАБУ у себя на самообслуживании – сам пью, сам гуляю", – отметила Одинец.

По мнению адвоката, действия НАБУ и САП по преследованию должностных лиц, проводивших реформы в рамках своих полномочий, создают крайне опасные и абсурдные прецеденты.

В деле НАБУ по формуле "Роттердам плюс" также возникли сложности с экспертизами. В частности, по словам адвоката Ирины Одинец, одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решило скрыть ее результаты. Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенных ее применением убытки. В то же время, по словам адвоката Натальи Дригваль, экспертиза, приобщенная САП к делу, была сделана самими детективами НАБУ исходя из собственного, ошибочного предположения необоснованности формулы "Роттердам плюс" и положена в основание заключения эксперта, который арифметически перечислил представлены исходные данные.

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – так называемый "Амстердам плюс". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.