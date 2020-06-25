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Суд избрал меру пресечения Омеляну

НАБУ инкриминирует экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну снижение портовых сборов, что повлекло убытки для бюджета страны. Высший антикоррупционный суд установил для бывшего чиновника меру пресечения в виде личного обязательства.

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Омеляна считают причастным к нанесению убытков государству
Омеляна считают причастным к нанесению убытков государству
Фото: mtu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 25 июня частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения в виде личного обязательства бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Об этом сообщает "Слово и дело".

Следственный судья ВАКС Сергей Мойсак возложил на экс-министра следующие обязательства: являться по первому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями по делу; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Наталья Высоцкая заявила в суде, что Омелян совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины (издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах). Как указывала прокурор, Омелян знал, что его приказ об уменьшении портовых сборов противоречил требованиям Бюджетного кодекса: решение об уменьшении сбора должно было приниматься Верховной Радой. Прокурор также указала, что Министерство финансов четыре раза предупреждало Омеляна, что этот приказ нарушает бюджетное законодательство, а также о его негативных последствиях.

Адвокат экс-министра Тарас Пошиванюк заявил, что решение об уменьшении портовых сборов было принято Кабинетом Министров Украины для повышения конкурентоспособности украинских портов. Сам подозреваемый добавил, что портовые сборы в Украине значительно выше, чем в других странах и поэтому было принято соответствующее решение. По его словам, Министерство юстиции не имело замечаний к его приказу и зарегистрировало его, а большинство замечаний Минфина были учтены. Омелян пояснил, что после уменьшения сборов увеличился грузопоток в портах.

19 июня детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении. По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, из-за чего государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.

Теги: бюджет, Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, НАБУ, подозрение, САП, личное обязательсто, ВАКС
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