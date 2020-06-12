Экс-министр инфраструктуры Омелян: Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян утром 12 июня сообщил о том, что в его дом пришли сотрудники Государственного бюро расследований с обысками, но решение суда якобы касается бывших владельцев дома.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой сегодня утром с обысками пришли следователи Государственного бюро расследований. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", – заявил он.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана.

В отношении него было открыто уголовное производство. 13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. После этого в апреле 2019 года суд закрыл производство о незаконном обогащении Омеляна. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что производство закрыто только в части незаконного обогащения, а обвинения в недостоверном декларировании будет рассматривать суд. Дело передано в Высший антикоррупционный суд.