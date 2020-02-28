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Омелян о Криклие: Ноль новых идей, профессиональных назначений и ответственности

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ожидал большей эффективности от нового главы министерства Владислава Криклия.

 
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Владимир Омелян: Нам был обещан турборежим, я ожидал, что эти 40 законопроектов, которые мы готовили, будут за ночь приняты
Владимир Омелян: Нам был обещан турборежим, я ожидал, что эти 40 законопроектов, которые мы готовили, будут за ночь приняты
Фото: nash.live

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий не принес никаких новых идей для развития отрасли, заявил в программе "Максимум. Два министра" на телеканале "Наш" предшественник Криклия на этой должности Владимир Омелян.

"Досадно констатировать, что у нового правительства и у этого министра ноль новых идей, как сделать чудо завтра. На самом деле нам был обещан турборежим, я ожидал, что эти 40 законопроектов, которые мы готовили, будут за ночь приняты. Этого не произошло", – отметил экс-министр.

Омелян добавил, что министр может назначить любого заместителя и проводить любую политику.

"Он ответственен только за результат. Тут можно сделать взрыв новой галактики. Этого тоже не произошло. То есть нет ни профессиональных назначений, ни ответственности", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: НАШ / YouTube

Криклий был назначен министром инфраструктуры Украины 29 августа этого года.

В интервью изданию "ГОРДОН" до назначения он заявлял, что в Украине нужно строить бетонные автомагистрали вместо асфальтовых, внедрять частную тягу на железной дороге и развивать авиационное сообщение внутри страны.

Теги: Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, Владислав Криклий, инфраструктура
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