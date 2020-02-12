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В Киеве к Кабмину согнали полсотни фур. Дальнобойщики требуют отставки Криклия

Под зданием Кабинета Министров в Киеве находится 48 транспортных средств в рамках митинга дальнобойщиков. Митингующие требуют отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Дальнобойщики митингуют против повторного взвешивания грузовиков
Дальнобойщики митингуют против повторного взвешивания грузовиков
Фото: kiev.informator.ua

Дальнобойщики и водители маршруток 12 февраля в Киеве под зданием Кабинета Министров устроили забастовку. Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, дальнобойщики выступают против повторного взвешивания грузовиков на важных шоссе. 

Отмечается, что у перевозчиков всего 16 требований. Они адресованы премьер-министру Алексею Гончаруку и касаются кадровой политики. В частности, протестующие требуют увольнения министра инфраструктуры Владислава Криклия, нормализации разрешений на международные перевозки, решения проблемы очередей на границе и ряда других вопросов.

Издание "Информатор" уточняет, что активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно, а под здание Кабмина съедется около 600 грузовых автомобилей, но обещают, что перекрывать движение не будут.

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

В пресс-службе МВД в Facebook отметили, что киевские полицейские вместе с нацгвардейцами заступили на усиленное патрулирование, чтобы не допустить нарушения общественного порядка во время акции.

"Сейчас на улице Грушевского возле КМУ припарковано 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме этого, на нескольких въездах в столицу сформированы колонны грузового транспорта, которые также планируют присоединиться к проведению акции в центре Киева", – сообщили в МВД.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/2782701985149808

Согласно данным Google.Maps, на улице Грушевского, недалеко от здания Кабмина, сейчас наблюдается пробка.

Скриншот: google.com
Скриншот: google.com

11 сентября 2019 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1047, который вводит штрафы за нарушение норм габаритно-весового контроля на дорогах. Проектом закона предусматривается, что за превышение габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн). При превышении габаритно-весовых норм от 10% до 20% предусматривается штраф в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов (17 тыс. грн); превышение норм более чем в 20% повлечет штраф в размере 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн).

11 февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в этом году планируется установить 25 комплексов автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion) на дорогах государственного значения возле морских портов и на мостах через Днепр. По словам министра, шесть таких комплексов уже работают в тестовом режиме.

Теги: митинг, Владислав Криклий, дальнобойщики, Кабмин
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