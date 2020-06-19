НАБУ объявило подозрение Омеляну

Подозрение экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну связано с его указом от 2017 года об уменьшении всех портовых сборов на 20%, отметили в Национальном антикоррупционном бюро.

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили экс-министру инфраструктуры Украины о подозрении в незаконных действиях, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины (издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления в бюджет вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр, отмечают в НАБУ.

"К тому же Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно", – говорится в сообщении.

В НАБУ утверждают, что решение экс-чиновника об уменьшении портового сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн.

Бюро не уточняет имя подозреваемого, но из обстоятельств дела ясно, что речь о Владимире Омеляне.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.

В отношении него было открыто уголовное производство. 13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании доходов (ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. После этого в апреле 2019 года суд закрыл производство о незаконном обогащении Омеляна. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что производство закрыто только в части незаконного обогащения, а обвинения в недостоверном декларировании будет рассматривать суд. Дело передано в Высший антикоррупционный суд.

12 июня в дом к Омеляну пришли с обысками представители Госбюро расследований. В ведомстве отметили, что следственные действия у экс-министра были связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году, сам экс-министр в деле не фигурирует.