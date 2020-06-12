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Обыск в доме Омеляна был связан с расследованием убийства журналиста Сергиенко, экс-министр в деле не фигурирует – ГБР

Обыски в доме, который снимает экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, были проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко, по месту проживания одного из бывших народных депутатов от Партии регионов,сообщили в Государственном бюро расследований. Омелян арендует жилье, которое принадлежит бывшему регионалу Геннадию Бобову.

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Обыск у Омеляна прошел сегодня утром
Обыск у Омеляна прошел сегодня утром
Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook

Обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна связаны с расследованием уголовного производства по факту похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году, сам экс-министр в деле не фигурирует. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Государственном бюро расследований.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту совершения преступной организацией похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко, по месту проживания одного из народных депутатов Украины предыдущих созывов, члена Партии регионов", – сообщили в ГБР.  

Омелян арендует жилье, которое принадлежит бывшему регионалу, подчеркнули в ведомстве. 

"Украинская правда" пишет, что в постановлении Печерского райсуда Киева говорится, что обыск разрешен в рамках производства от 4 августа 2017 года по событиям 2014–2015 годов с участием бывшего народного депутата от Партии регионов Геннадия Бобова и его преступной организации.

Дом, в который пришли с обыском, принадлежит Светлане Бобовой. Следователи считают, что в нем могут храниться доказательства по делу.

Сам Омелян на своей странице в Facebook написал, что этот дом владельцы продали еще в 2016 году.

"Обыски в арендованном нами доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома, который его продал еще в 2016 году. Формально никаких обвинений ко меня нет, ничего изъято не было... Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками", – отметил он.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157757325188439

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии "Свобода". 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсуня-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

Националисты обвиняли в похищении журналиста народного депутата, бывшего регионала Геннадия Бобова, но сам нардеп все обвинения отвергал.

В деле о похищении и убийстве Сергиенко фигурируют Вадим Мельник, Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, а также Максим Русин и Валентин Завражин. 

Горбенко, Недыбалюка и Завражина подозревают в похищении Сергиенко, Воронкова – в убийстве, а Мельник – предполагаемый организатор преступления. По версии следствия, Русин не причастен к убийству Сергиенко, его обвиняют в покушении на поджог имущества фермера из Черкасской области, при попытке которого была задержана часть обвиняемых, пишут "Ґрати".

Еще двое подозреваемых в совершении преступления, по данным "Текстов", находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин сказал "Укринформу", что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году, но по разным причинам дело передавалось из одного суда Черкасской области в другой, отмечают "Ґрати". За четыре года сменилось 12 коллегий судей. С февраля 2019 года дело слушает Городищенский районный суд во главе с председательствующей судьей Людмилой Синицей.

Теги: Украина, убийство, похищение, обыск, Владимир Омелян, Геннадий Бобов, Василий Сергиенко, ГБР
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