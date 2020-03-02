Умерла мать убитого активиста Евромайдана Сергиенко. Она была единственным свидетелем его похищения

2 марта скончалась мать активиста Автомайдана Василия Сергиенко Нина Ныща, которая проходила свидетелем в деле об убийстве ее сына. Она так и не успела дать показания в суде.

Мать активиста Евромайдана Василия Сергиенко Нина Ныща умерла 2 марта на 92-м году жизни. Она должна была давать показания по делу об убийстве ее сына, так как была единственным свидетелем его похищения. Об этом пишет издание "Ґрати".

Полгода назад журналисты издания "Ґрати" побывали в гостях у Ныщей и она рассказала им подробности того дня, когда похитили ее сына.

"В тот день Вася приехал с товарищем из Черкасс. Только он приехал, только он вышел во двор, я услышала страшный крик. Такого крика никогда нигде не слышала. Это закричал мой сын. Этот крик у меня в голове каждый день. А потом я вышла, и трое в черном над ним нагнулись и давили его", – рассказывала она.

По словам женщины, злоумышленники на ее глазах разбили череп ее сыну, а затем понесли к машине.

"А я кричала, сколько духа было. Думала, может, и меня убьют. А они меня не убили. Зачем они меня оставили? Я жить не хочу, я не хочу жить… Я хочу умереть, а смерти нет", – рассказывала она.

Как сообщают "Ґрати", после убийства Сергиенко здоровье его матери сильно ухудшилось, она почти не вставала с кровати. За ней ухаживала жена Сергиенко Валентина. Ныща даже пыталась покончить с собой, выпив яд, но ее откачали врачи.

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии "Свобода". 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсуня-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

В деле о похищении и убийстве Сергиенко фигурируют Вадим Мельник, Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, а также Максим Русин и Валентин Завражин.

Горбенко, Недыбалюка и Завражина подозревают в похищении Сергиенко, Воронкова – в убийстве, а Мельник – предполагаемый организатор преступления. По версии следствия, Русин не причастен к убийству Сергиенко, его обвиняют в покушении на поджог имущества фермера из Черкасской области, при попытке которого была задержана часть обвиняемых, пишут "Ґрати".

Еще двое подозреваемых в совершении преступления, по данным "Текстов", находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин сказал "Укринформу", что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году, но по разным причинам дело передавалось из одного суда Черкасской области в другой, отмечают "Ґрати". За четыре года сменилось 12 коллегий судей. С февраля 2019 года дело слушает Городищенский районный суд во главе с председательствующей судьей Людмилой Синицей.