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Омелян о подозрении НАБУ: Теперь любое правительство, облегчающее давление на бизнес, могут обвинить во вредительстве

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что снижение портовых сборов, из-за которого ему объявили подозрение, привело к росту морской отрасли.

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19 июня детективы НАБУ сообщили Омеляну (по центру) о подозрении
19 июня детективы НАБУ сообщили Омеляну (по центру) о подозрении
Фото: mtu.gov.ua

Экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна 12 июня вызывали в Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу об уменьшении портовых сборов, но в качестве свидетеля, а не подозреваемого. Об этом Омелян сообщил 19 июня в Facebook в связи с объявлением ему подозрения.

"В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по заниженным правительством Украины портовым тарифам и сборам на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018-2019 годах рост более чем на 20% и растет до сих пор, несмотря на кризис", – написал он.

Омелян объяснил, что в тот же день к нему пришли следователи Госбюро расследований с обыском по другому делу и он не смог явиться в НАБУ. Из-за этого допрос перенесли на 19 июня.

"Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству. Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги, может быть обвинено во вредительстве", – отметил экс-министр.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157779078108439

19 июня детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в незаконных действиях, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов – административный – является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр, отметили в НАБУ. В бюро считают, что из-за действий чиновника госбюджет вместо 203,5 млн грн получил 173,1 млн грн.

Омелян был министром инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана с апреля 2016-го по август 2019 года.

Теги: Министерство инфраструктуры, Владимир Омелян, НАБУ, подозрение
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