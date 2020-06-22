Снижение портовых сборов, инкриминируемое Омеляну со стороны НАБУ, поддержали все западные партнеры – эксперт

Украинские морские порты из-за высоких портовых сборов неконкурентоспособны, и все отечественные и международные эксперты поддерживают необходимость их снижения, поэтому решение о 20% снижении, принятое экс-министром Владимиром Омеляном, было правильным, заявила сопредседатель Логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ольга Копийка.

Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году Фото: espreso.tv

Решение экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о снижении портовых сборов в 2018 году, за которое Национальное антикоррупционное бюро открыло против него уголовное производство, поддерживают все западные партнеры страны. Об этом написала в Facebook главный советник по юридическим вопросам и связям с государственными органами компании "Бунге Украина" и сопредседатель логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ольга Копийка.

Она отметила, что украинские морские порты из-за высоких портовых сборов неконкурентоспособны, и все отечественные и международные эксперты поддерживают необходимость их снижения.

"О необходимости снижения портовых сборов активно говорили в течение последних пяти лет (кстати, продолжают говорить и сегодня) украинские и международные эксперты, аналитики, отраслевые институты, бизнес, European Business Association, American Chamber of Commerce in Ukraine, Федерация работодателей Украины, IFC – International Finance Corporation, – World Bank Group и другие неравнодушные к развитию украинской экономики и те, кто имеет отношение к морской отрасли", – написала Копийка.

По ее словам, согласно исследованию World Bank Group, которое содержит моделирование сценариев снижения портовых сборов, их снижение в Украине приведет к поступлению дополнительных инвестиций, увеличению грузопотока (что реально произошло с 2018 года и подтверждением тому являются цифры Администрации морских портов Украины), мультипликационному эффекту.

"Если у кого-то есть желание увеличить ВВП страны на 1%, то можно еще снижать портовые сборы до 63%", – отметила Копийка.

На минувшей неделе экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что НАБУ обвиняет его в нанесении ущерба государству из-за принятого решения об уменьшении на 20% портовых сборов в 2018 году, что стимулировало рост доходов морской отрасли.

С заявлениями в поддержку решения Владимира Омеляна 2018 и необходимости снижения портовых сборов в Украине выступили Американская торговая палата и Европейская бизнес-ассоциация.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял, что портовые сборы в украинских портах высокие среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.