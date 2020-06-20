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Американская торговая палата выступила за снижение ставок портовых сборов в Украине

Снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию, отметили в Американской торговой палате. Накануне экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что именно из-за этого снижения его преследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона
Портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона
Фото: rbc.ua

Американская торговая палата поддержала снижение ставок портовых сборов в Украине. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном 19 июня на официальном сайте организации.

"В течение многих лет мы активно сотрудничали с Министерством инфраструктуры, Администрацией морских портов Украины и другими органами государственной власти с целью привлечения прямых иностранных инвестиций в эту отрасль. Экономическая привлекательность морских портов и стивидорных компаний в значительной степени зависит от размера ставок портовых сборов. Одним из стратегических аспектов развития морской отрасли Украины является обеспечение ее конкурентоспособности, а также реализация транзитного потенциала страны. При формировании ставок портовых сборов должны учитываться интересы бизнеса и всей портовой отрасли", – сказано в сообщении.

Со ссылкой на исследование независимой аналитической платформы VoxUkraine, проведенное при поддержке экспертов Всемирного банка, Американская торговая палата пишет, что 50% скидка портовых сборов генерирует потери на уровне $48,4 млн, но это обеспечивает дополнительные налоговые поступления на уровне $167,7 млн от увеличения прибыльности субъектов хозяйствования, которые получат такую скидку. Таким образом, снижение ставок способствует развитию экономики региона, делают вывод в организации.

"Именно поэтому палата отмечала и продолжает поддерживать политику по снижению ставок портовых сборов. Такая политика окажет положительное влияние на экономику Украины, что приведет к увеличению экспортных грузопотоков и повышению ВВП Украины. Снижение правительством портовых тарифов и сборов в 2018 году помогло развить портовую отрасль и улучшить экономическую ситуацию", – резюмировали в Американской торговой палате.

Накануне экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в своем Facebook, что именно из-за этого снижения его преследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018–2019 годах рост более чем на 20% и растет до сих пор, несмотря на кризис! Поскольку в это время у меня дома проходил обыск ГБР, допрос в НАБУ перенесли на эту пятницу. Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству", – написал Омелян.

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157779078108439

В апреле 2020 года исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял в комментарии "РБК-Украина", что портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.

Теги: тарифы, Владимир Омелян, НАБУ, морские порты Украины, Американская торговая палата
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