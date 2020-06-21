Снижение портовых сборов, введенное экс-министром Омеляном, было достижением – Европейская бизнес-ассоциация

Два года назад голос бизнеса был услышан и сделан первый шаг – правительство поддержало инициативу снизить ставки портовых сборов на 20%, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры вступил в силу 30 января 2018 года, об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации. В тот период министерство возглавлял Владимир Омелян.

Решение экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна о снижении портовых сборов на 20% в 2018 году было достижением в портовой отрасли, обвинения в его адрес со стороны Национального антикоррупционного бюро безосновательны. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации, размещенном на ее официальном сайте.

"Два года назад голос бизнеса был услышан и сделан первый шаг – правительство поддержало инициативу снизить ставки портовых сборов на 20%. Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры вступил в силу 30 января 2018 года", – отмечается в заявлении ЕВА.

В то же время в ассоциации обращают внимание, что на этой неделе бывшего министра инфраструктуры пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. И от НАБУ звучат тезисы, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к нанесению ущерба государству.

"По убеждению бизнеса, снижение ставок портовых сборов – одно из важных достижений в портовой отрасли, которое позволило увеличить грузопоток даже в кризисное время. Поэтому сообщество надеется, что положительное достижение прошлого не будет возвращено назад и мы, как страна, продолжим свободное и независимое движение в направлении реформ в Украине", – отмечается в заявлении.

Американская торговая палата также поддержала снижение ставок портовых сборов в Украине. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном 19 июня на официальном сайте организации.

В пятницу экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в своем Facebook, что именно из-за этого снижения его преследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"В прошлую пятницу меня пригласили в НАБУ дать дополнительные показания в уголовном производстве по снижению правительством Украины портовых тарифов и сборов на 20% в 2018 году. Напомню, что снижение тарифа осуществлялось для увеличения товаро-/грузопотока. Благодаря этому снижению морская отрасль продемонстрировала в 2018–2019 годах рост более чем на 20% и растет до сих пор, несмотря на кризис! Поскольку в это время у меня дома проходил обыск ГБР, допрос в НАБУ перенесли на эту пятницу. Несмотря на то, что меня пригласили на допрос в качестве свидетеля, детектив НАБУ пытается вручить мне подозрение, что уменьшение портовых тарифов и сборов привело к сокращению доходов государственного бюджета и я (хотя это было коллегиальное решение Кабмина) нанес ущерб государству", – написал Омелян.

В апреле 2020 года исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев заявлял в комментарии "РБК-Украина", что портовые сборы в украинских портах являются самыми высокими среди стран Черноморского региона и они экономически не обоснованы, их нужно снижать.