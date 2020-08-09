В Ливане отказались от международного расследования взрыва в порту Бейрута

В информационном бюро при президенте Ливана объяснили, что в установлении виновных во взрыве в порту Бейрута нужно действовать "немедленно и без спешки".

Расследование взрыва в порту Бейрута, унесшего жизни сотен людей, Ливан проводит собственными силами. Об этом 9 августа заявили в информационном бюро при президенте страны Мишеле Ауне.

Представители главы государства объяснили, что Аун считает необоснованным требование провести международное расследования инцидента.

В информационном бюро подчеркнули, что правда не принадлежит государству. Судебная власть должна действовать "немедленно и без спешки", чтобы установить, кто преступник, а кто, наоборот, невиновен, считают в ведомстве.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд сообщил 9 августа, что жертвами стали 220 человек, информирует The Union Journal.

Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами. Среди причин взрыва рассматриваются халатность, случайность и "внешнее вмешательство" с использованием ракеты или бомбы.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".