Спецслужбы Ливана предупреждали президента и премьера о возможном взрыве в Бейруте – СМИ

Ливанские спецслужбы предупреждали премьер-министра Ливана Хассана Диаба и президента Мишеля Ауна, что в случае кражи со складов Бейрута аммиачной селитры ее могут использовать для теракта, пишет Reuters.

В прошлом месяце ливанские службы безопасности предупредили премьер-министра Ливана Хассана Диаба и президента Мишеля Ауна, что 2750 тонн аммиачной селитры, хранящейся в порту Бейрута, представляют угрозу безопасности и могут разрушить столицу в случае взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Журналисты не видели сам отчет, однако им рассказали о письме, которое было направлено президенту и премьеру страны 20 июля, по результатам отчета.

В письме утверждалось, что опасные вещества со складов Бейрута в случае кражи могут быть использованы в террористической атаке.

Чиновник, имя которого не называется и который участвовал в написании письма, сообщил журналистам, что предупреждал власти о том, что взрыв аммиачной селитры может разрушить Бейрут.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа правительство страны ушло в отставку.