ГОРДОН
 
 
МИР

Спецслужбы Ливана предупреждали президента и премьера о возможном взрыве в Бейруте – СМИ

Ливанские спецслужбы предупреждали премьер-министра Ливана Хассана Диаба и президента Мишеля Ауна, что в случае кражи со складов Бейрута аммиачной селитры ее могут использовать для теракта, пишет Reuters.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа
Фото: EPA

В прошлом месяце ливанские службы безопасности предупредили премьер-министра Ливана Хассана Диаба и президента Мишеля Ауна, что 2750 тонн аммиачной селитры, хранящейся в порту Бейрута, представляют угрозу безопасности и могут разрушить столицу в случае взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Журналисты не видели сам отчет, однако им рассказали о письме, которое было направлено президенту и премьеру страны 20 июля, по результатам отчета.

В письме утверждалось, что опасные вещества со складов Бейрута в случае кражи могут быть использованы в террористической атаке.

Чиновник, имя которого не называется и который участвовал в написании письма, сообщил журналистам, что предупреждал власти о том, что взрыв аммиачной селитры может разрушить Бейрут.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали 220 человек, еще около 5 тыс. ранены и десятки пропали без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus (это судно принадлежало российскому бизнесмену Гречушкину) в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Взрыв и его последствия вызвали массовые протесты, на фоне которых 10 августа правительство страны ушло в отставку.

Теги: теракт, Ливан, Бейрут, взрыв в порту Бейрута, Мишель Аун
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
24 бутылки вина и сценарий с автографом в подарок. Коппола организовал акцию в своем винном магазине
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
Зять Шварценеггера опубликовал первое фото новорожденной дочери
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Названо имя лучшего исполнителя роли Джеймса Бонда
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Лорак в декольтированном сарафане рассказала о терпимости
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
Беременная Tarabarova узнала пол второго ребенка
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
"Своя специфика". Волочкова показала круговые движения в растяжке. Видео
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Моя любовь". Шевченко показал фото жены в ее день рождения
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
"Вице-мисс Вселенная 2011" Стефанко родила первенца
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Муж Легкоступовой рассказал, как она получила травму головы
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
Уизерспун показала, как ее облизал бульдог
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Нереально душевная". Alyosha выпустила колыбельную
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"Это так мило". Потап показал, как здоровается с сыном. Видео
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Чистый секс". Дорофеева оголилась для фото
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
Хью Грант выразил восхищение белорусами, которые вышли на акции протеста
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS